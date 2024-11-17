Ливерпуль активно готовится к уходу нападающего Мохамеда Салаха и подыскали кандидата на его место.

Египтянин не собирается оставаться в составе мерсисайдцев и продлевать свой контракт, который завершается летом 2025 года. Ливерпуль уже присматривается к игрокам, которые бы могли заменить Мохамеда Салаха.

Французскому гранду пригрозили понижением в классе – ему запретили покупать игроков зимой

Как сообщает Sky Sports, английский клуб попытается подписать атакующего полузащитника Лиона Райана Шерки. У французов сейчас большие экономические проблемы, что привели к трансферному бану. Зимой "ткачи" попытаются продать 5-6 игроков, чтобы улучшить финансовое положение и Шерки – один из главных активов команды.

Райан – воспитанник Лиона. За основу "ткачей" он выступает с 2020 года. В общем франко-алжирец сыграл за французский клуб в 152 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 28 ассистов.

Стоит заметить, что Шерки выступал в составе молодежной сборной Франции на чемпионате Европы в 2023 году. Он забивал в ворота сборной Украины в 1/4 финала, правда, французы проиграли со счетом 1:3.

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