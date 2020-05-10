Ливерпуль нашел замену Ловрену за смешную сумму

Ливерпуль планирует сохранить количество центральных защитников после вероятного ухода Деяна Ловрена.

Победители Лиги чемпионов обратили внимание на Зухаира Феддаля из Бетиса, информирует Estadio Deportivo.

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Мерсисайдцы хотели бы подписать лидера обороны Наполи Калиду Кулибали, но цена сенегальца может быть слишком большой. Приходится искать более бюджетные варианты, и Феддаль – один из них. Марокканец в 31 год не может похвастаться значительными достижениями, но его стабильности и хороших физических данных достаточно, чтобы подменять ван Дейка или Гомеса. Бетис попросит за центрбека около 2,5 млн евро, что выглядит мизером на фоне безумной цены Кулибали.

Добавим, что Феддаль провел за "огурцов" 10 матчей в текущем сезоне Примеры и отметился одним ассистом.

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