toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль нашел усиления защиты в Севилье – у игрока серьезная клаусула

10:56 31 Читати українською
Ливерпуль нашел усиления защиты в Севилье – у игрока серьезная клаусула
Карлос против Азара / AP

Ливерпуль продолжает поиски стабильного партнера для Вирджила ван Дейка.

Лидер АПЛ обратил внимание на ведущего центрбека Севильи Диего Карлоса, информирует El Desmarque.

Чеферин однозначно оценил шансы Ливерпуля на чемпионство – фанаты "красных" могут быть разочарованы

Ливерпуль в январе уже контактировал с представителями бразильца, на которого также охотится Реал. В контракте защитника прописана серьезная сумма отступных – 75 млн евро. Однако мерсисайдцы планируют заплатить Севилье за 27-летнего защитника около 40 млн евро (именно такая его цена на Transfermarkt).

Добавим, что в нынешнем сезоне Примеры Карлос провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Главные новости 7 апреля: Шевченко хочет в топ-чемпионат, первая смерть от коронавируса в футбольной Украине
07:00
309
Теги
Трансферы Ливерпуль Ливерпуль Севилья Севилья Англия Трансферы Ливерпуля Диего Карлос Диего Карлос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
10
час
:
23
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук