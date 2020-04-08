Ливерпуль нашел усиления защиты в Севилье – у игрока серьезная клаусула

Ливерпуль продолжает поиски стабильного партнера для Вирджила ван Дейка.

Лидер АПЛ обратил внимание на ведущего центрбека Севильи Диего Карлоса, информирует El Desmarque.

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Ливерпуль в январе уже контактировал с представителями бразильца, на которого также охотится Реал. В контракте защитника прописана серьезная сумма отступных – 75 млн евро. Однако мерсисайдцы планируют заплатить Севилье за 27-летнего защитника около 40 млн евро (именно такая его цена на Transfermarkt).

Добавим, что в нынешнем сезоне Примеры Карлос провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

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