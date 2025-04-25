Мерсисайдцы не рассчитывают на Дарвина Нуньеса. Летом Ливерпуль попытается продать 25-летнего уругвайца, на которого претендуют Ньюкасл, Атлетико и Ноттингем.

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Как сообщает TEAMtalk, Аль-Хиляль планирует трансфер Нуньеса, поскольку хочет усилить команду перед Клубным чемпионатом мира. Отмечается, что Ливерпулю предлагают большую сумму за нападающего. Несмотря на то, что появился новый претендент на Дарвина, другие клубы не отказываются от борьбы, но им будет тяжело конкурировать с саудовцами.

Напомним, что в текущем сезоне Дарвин Нуньес сыграл в 42 матчах, в которых забил семь голов и отдал семь ассистов. Уругваец в 1/8 финала Лиги чемпионов не сумел забить 11-метровый в серии пенальти с ПСЖ, что в итоге привело к вылету Ливерпуля из турнира.

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