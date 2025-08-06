Ливерпуль не рассчитывает в будущем на Дарвина Нуньеса. Как сообщает Фабрицио Романо, Аль-Хиляль приблизился к соглашению с мерсисайдцами по уругвайцу.

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Между саудовским клубом и Ливерпулем уже есть устная договоренность. Сейчас "голубая волна" ведет переговоры с Нуньесом по личным условиям контракта. Главный тренер Аль-Хиляля Симоне Индзаги лично заинтересован в переходе Дарвина. К слову, наставник саудовцев дважды за последние три года попадал в финал Лиги чемпионов с Интером, который покинул этим летом.

Напомним, что Дарвин Нуньес присоединился к Ливерпулю в 2022 году. Всего за мерсисайдцев он сыграл в 143 матчах, забив 40 голов и отдав 26 ассистов. Нуньеса часто критикуют за расточительство голевых моментов.

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