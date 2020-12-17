Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум до сих пор не согласовал продление контракта со своим клубом.

Ливерпуль рассчитывает, что ему удастся договориться с игроком о новом контракте, но у клуба также есть альтернативный план действий на случай неудачных переговоров, утверждает Le 10 Sport.

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По информации издания, в мерсисайдском клубе видят замену Вейналдуму в полузащитнике Лилля Ренату Санчеше. 23-летний футболист прославился в 2016 году, когда играл за Бенфику и сборную Португалии, которая победила на чемпионате Европы. После неудачных лет в Баварии и Суонси Санчеш снова вышел на высокий уровень в составе "догов".

Напомним, что контракт Вейналдума с Ливерпулем заканчивается летом 2021 года. СМИ считают, что велика вероятность того, что голландец перейдет в Барселону, где его хочет видеть Рональд Куман. Испанский клуб уже в январе сможет договориться с 30-летним хавбеком о летнем переходе на правах свободного агента.

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