Ливерпуль в поисках замены Вирджил ван Дейку обратил свое внимание на чемпионат Германии.

Защитник Шальке Озан Кабак может стать игроком мерсисайдцев, сообщает Daily Mirror. Главной причиной трансфера стала тяжелая травма ван Дейка, из-за которой он может больше не сыграть в сезоне 2020/21.

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По информации издания, Клопп является большим ценителем таланта турецкого защитника. Ливерпуль уже сделал предложение в размере 20 млн фунтов, хотя Шальке планирует отпустить лидера обороны не менее, чем за 30 млн.

Отметим, что Шальке продолжает впечатляющую серию без побед в Бундеслиге, которая насчитывает уже 21 матч.

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