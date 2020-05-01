Ливерпуль нашел элитного партнера ван Дейку в Серии А, – TMW

Защитник Наполи Калиду Кулибали якобы может перейти к Юргену Клоппу и продолжить карьеру в Англии.

Ливерпуль нацелился на Кулибали, чтобы сформировать убийственную связку центрбеков. Мерсисайдцы уже контактировали с Наполи относительно трансфера сенегальца и проявляли усиленный интерес, сообщает издание Tuttomercatoweb.

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Наполи оценивал Калиду в более чем 100 миллионов евро, однако после коронавирусного кризиса цена на защитника упадет. Неаполитанцы пролетают мимо Лиги чемпионов, поэтому для финансовой стабильности нужно кого-то продавать.

Кулибали – хороший вариант. На него большой спрос на рынке, а в команде уже есть готовая замена – Максимович и Манолас готовы закрыть центр обороны.

Ливерпуль, в свою очередь, хочет приобрести элитного партнера для ван Дейка, чтобы сделать оборону непроходимой. Жертвой может стать Жоэль Матип.

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