Бразильский полузащитник Артур Мело поиграет в третьем топ-чемпионате после Примеры и Серии А.

Ливерпуль договорился с Ювентусом о трансфере Артура, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Мерсисайдцы арендуют хавбека на один сезон без права выкупа. Артур уже вылетел в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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26-летний хавбек сборной Бразилии станет временным решением в момент кадрового кризиса Ливерпуля. Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Джонс и Кейта травмированы, а также проблемы со здоровьем и формой имеет Хендерсон.

Артур перешел в Ювентус два года назад из Барселоны – формально за 76 млн евро в рамках обмена с Пьяничем. За два сезона в Турине бразилец сыграл 63 матча. Артур является чемпионом Испании-2018/19 и победителем Копа Америка-2019.

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