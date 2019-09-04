Ливерпуль нашел голкипера в турецкой Суперлиге

Голкипер турецкого Трабзонспора Угурджан Чакыр попал в сферу интересов английского Ливерпуля.

23-летний вратарь может перебраться на Туманный Альбион, сообщает 90min.com.

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Чакыр заинтересовал мерсисайдцев, поскольку может стать долгосрочной подменой Алиссону. Ливерпуль на старте нынешнего сезона имеет ощутимые проблемы с вратарской линией – из-за травмы основного голкипера и повреждения его дублера Адриана "красные" даже подписали 35-летнего Энди Лонергана, не имеющего опыта выступлений в АПЛ.

Скауты Ливерпуля уже якобы просмотрели Угурджана Чакыра в недавней игре "бордово-голубых" против Фенербахче и решили предложить за него 14 млн евро.

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