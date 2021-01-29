В лагере мерсисайдцев нашли усиление за океаном.

Аарон Лонг, который защищает цвета Нью-Йорк Ред Буллз, попал на радары Ливерпуля, сообщает ESPN.

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В нынешнем сезоне Юрген Клопп столкнулся с катастрофическим дефицитом кадров центральных защитников из-за череды травм своих подопечных. Именно 28-летний Аарон может помочь мерсисайдцам решить проблему в обороне. Пока "быки" не получали официального запроса от Ливерпуля.

В прошлом розыгрыше МЛС Лонг провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами.

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