Ливерпуль положил глаз на Мбеумо, сообщает L'Equipe. Мерсисайдцам придется выиграть конкуренцию у Ньюкасла, который также хочет подписать камерунца.

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Бриан провел пять мощных сезонов за Брентфорд. В прошлой АПЛ он забил 9 голов и отдал 6 ассистов, хотя пропустил солидный период из-за травмы. Transfermarkt оценивает вингера в 40 миллионов евро.

Мбеумо думает о переходе в элитный клуб. 24-летний футболист сам признался об этом в интервью L'Equipe:

"Брентфорд позволил вырасти и выйти на новый уровень, но я, конечно, хотел бы поиграть за сильнейшие клубы в сильнейших турнирах. Приятно видеть, что большие клубы мной интересуются. Посмотрим, что будет дальше".