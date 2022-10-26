Вингер Тоттенхэм Сон Хын Мин хотел бы попробовать свои силы в другом клубе, чем хочет воспользоваться Ливерпуль.

"Красные" намерены усилить линию атаки корейским вингером Сон Хын Мином, сообщает CaughtOffside.

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Ливерпуль сейчас столкнулся с проблемой в нападении, поскольку из-за травм потерял Луиса Диаса, Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса. Мерсисайдцы видят в Соне реальное усиление атаки, поскольку игрок привык к чемпионату. Сам кореец хотел бы пойти на повышение после 8 лет в Тоттенхеме. Даже больше – Сон поделил с Салахом первое место в гонке бомбардиров АПЛ сезона 2021/22.

К слову, Сон Хын Мин сыграл за "шпор" в 16 матчах текущего сезона, в которых отличился 5 голами и 2 результативными передачами.

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