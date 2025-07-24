Ливерпуль рассматривает возможность подписания центрального защитника Тулузы Чарли Крессвелла, сообщает GIVEMESPORT. 22-летний англичанин может стать потенциальной заменой одному из основных центрбеков команды Арне Слота.

Ливерпуль официально подписал Экитике – Он не был первым выбором

В межсезонье "красные" активно мониторят варианты для усиления обороны – в частности, звучали имена Марка Хехи из Кристал Пэлас и Эзри Консы из Астон Виллы. Однако сейчас в шорт-листе появилось новое имя – Чарли Крессвелл, который провел сильный дебютный сезон в Лиге 1 после перехода из Лидса. В составе Тулузы Крессвелл провел 34 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

В центре защиты Ливерпуля сейчас играет опытный Вирджил ван Дейк и Ибрагима Конате, контракт которого истекает следующим летом. Француз также связывается с возможным трансфером в Реал.

Крессвелл уже несколько раз находился в поле зрения скаутов Ливерпуля в прошлом сезоне. Воспитанник Лидса имеет статус "доморощенного" игрока, что является дополнительным плюсом для Ливерпуля. Это особенно важно учитывая регламент АПЛ и Лиги чемпионов, где не доморощенные футболисты, старше 21 года, входят в ограниченный список. Таким образом, Крессвелл может стать не только качественным резервом, но и решением структурной проблемы состава.

Transfermarkt оценивает Крессвелла в 10 миллионов евро. Контракт игрока с Тулузой действует до 2028 года.

Напомним, что Крессвелл в составе молодежной сборной Англии отметился голом в ворота сборной Украины в октябре 2023 года. Тогда матч завершился победой украинской команды – 3:2. Также надо отметить, что Крессвелл в составе сборной Англии U-21 является двукратным чемпионом Европы.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер