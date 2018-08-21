Ливерпуль на выезде победил Кристал Пэлас

Матч второго тура АПЛ между Кристал Пэлас и Ливерпулем завершился победой мерсисайдцев.

Ливерпуль контролировал большую часть игры – особенно первый тайм, в котором гости уверенно держали мяч и оказывали давление на ворота соперника. Впрочем, по количеству остроты команды были более или менее равными: так, на 23-й минуте Салах опасно пробивал с линии штрафной чуть выше ворот, а через две минуты Таунсенд из пределов штрафной попал в каркас ворот. Чуть выше него пробивали Мане и Шлюпп, однако отличиться никто не мог до 45-й минуты, когда Сако сфолил в своей штрафной. Арбитр Майкл Оливер указал на "точку", а Джеймс Милнер уверенно реализовал 11-метровый – 0:1.

Второй тайм был еще более напряжённым, что и неудивительно – Кристал Пэлас должен был отыгрываться. Впрочем, уже на 49-й минуте "орлы" могли пропустить второй гол – к счастью для них, удар Салаха из пределов штрафной прошел мимо штанги. Через пять минут мяч едва не влетел в ворота Ливерпуля после заброса Миливоевича, однако Алиссон в прямом смысле был на высоте – как и после классных ударов Заха на 56-й и 73-й минутах. В составе Ливерпуля особенно активным выглядел Робертсон, который выполнил несколько обостряющих передач и имел шанс отличиться с ударных позиций, однако Эндрю также не смог увеличить количество забитых голов в матче. На 75-й же минуте, кажется, всё было решено – Салах выскочил один на один с голкипером, и у Ван-Бисака не было другого варианта, кроме как бить сзади по ногам, идя на красную карточку.

До конца матча Ливерпуль свое преимущество в количестве футболистов и качестве игры реализовал – это Мане забил на 90+3 минуте. Мерсисайдцы довели тяжелый матч до выездной победы, набрав шесть очков и поднявшись на второе место в турнирной таблице. "Орлы" остались с тремя очками и опустились на девятую позицию.

Чемпионат Англии 2018/19, 2-й тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:2

Голы: Милнер, 45 (пен), Мане, 90+3

Удаление: Ван Бисака, 75