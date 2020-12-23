Звезду "львов" связывали с двумя Манчестерами, но мерсисайдцы также могут вмешаться в гонку, сообщает Express.

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Ливерпуль рассматривает Грилиша как замену Салаху, если египтянин таки решится покинуть Энфилд. Летом Астон Вилла отбивалась от всех посягательств на свою звезду космическим ценником – 80 млн фунтов. Ливерпуль никогда не платил столько за игрока. Трансферным рекордом "красных" остается Вирджил ван Дейк (75 млн фунтов).

Добавим, что Грилиш является одним из лучших хавбеков текущего сезона АПЛ – 5 голов и 7 ассистов в 12 матчах.

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