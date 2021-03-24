Защитник Реала Начо имеет шанс попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Противостояние Ливерпуля и Реала в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов станет отличной возможностью для скаутов мерсисайдцев понаблюдать за игроком мадридцев Начо.

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По информации AS, 31-летний испанский защитник заинтересовал тренерский штаб Юргена Клоппа, который из-за череды травм имеет проблемы с центральной линией обороны. Действующий контракт футболиста с Реалом заканчивается летом 2022-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Начо провел 15 матчей.

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