Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не отклоняет идеи продолжить свою карьеру в Ливерпуле.

Контракт 33-летнего нидерландца завершается летом 2025 года. Считалось, что ван Дейк покинет Ливерпуль, впрочем, Вирджил заявил, что переговоры о пролонгации соглашения существуют.

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"Есть прогресс, да. Это внутренние дискуссии, я люблю клуб, люблю Ливерпуль, люблю болельщиков. Останусь ли в команде? Я не знаю, увидим", – цитирует защитника мерсисайдцев Фабрицио Романо.

Напомним, ван Дейк выступает за Ливерпуль с 2018 года. Всего он сыграл за "красных" в 313 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 13 ассистов. С мерсисайдцами Вирджил получал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

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