Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг все еще может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

Нидерландец все лето сопротивлялся трансферу, отклонив предложения Манчестер Юнайтед и Челси. Барселона очень хочет продать 25-летнего футболиста. Это позволило бы окончательно нормализовать бюджет.

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Помочь каталонцам в последний момент решил Ливерпуль. Начало сезона АПЛ показало, что команде Юргена Клоппа не помешал бы новый качественный игрок в полузащиту. Фрэнки де Йонг мог бы решить эту проблему. По информации El Nacional, английский клуб подготовил предложение для Барселоны на 62 миллиона евро гарантировано и еще 9 млн бонусов.

Испанский журналист Жерар Морено подтверждает, что агент де Йонга Али Дурсун уже прибыл в столицу Каталонии из Лондона. Очевидно, представитель футболиста будет вести переговоры о вероятном трансфере.

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