Ливерпуль может спасти финансовое положение Барселоны – агент уже работает над звездным трансфером на 70 миллионов
Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг все еще может сменить клуб до закрытия трансферного окна.
Нидерландец все лето сопротивлялся трансферу, отклонив предложения Манчестер Юнайтед и Челси. Барселона очень хочет продать 25-летнего футболиста. Это позволило бы окончательно нормализовать бюджет.
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Помочь каталонцам в последний момент решил Ливерпуль. Начало сезона АПЛ показало, что команде Юргена Клоппа не помешал бы новый качественный игрок в полузащиту. Фрэнки де Йонг мог бы решить эту проблему. По информации El Nacional, английский клуб подготовил предложение для Барселоны на 62 миллиона евро гарантировано и еще 9 млн бонусов.
Испанский журналист Жерар Морено подтверждает, что агент де Йонга Али Дурсун уже прибыл в столицу Каталонии из Лондона. Очевидно, представитель футболиста будет вести переговоры о вероятном трансфере.
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