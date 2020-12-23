Ливерпуль рассматривает вариант с досрочным завершением аренды 27-летнего голкипера в Унионе, сообщает Daily Star.

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Соглашение было рассчитано на весь сезон, но Кариус абсолютно не получает игрового времени – ни одного матча в Бундеслиге и неудачное выступление в Кубке Германии (поражение от Падерборна 2:3). Ливерпуль предпочитает вернуть вратаря зимой, чтобы найти ему другую команду или даже оставить у себя до лета. Сам Кариус также считает лучшим для себя тренировки с подопечными Клоппа, чем протирание штанов в Берлине.

Напомним, Лорис "прославился" после киевского финала Лиги чемпионов 2017/18, когда двумя фейлами лишил Ливерпуль золотых медалей турнира, подарив победу Реалу.

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