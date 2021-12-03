Ливерпуль пополнил список претендентов на 33-летнего бомбардира "сливочных", утверждает El Nacional.

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Бензема проводит едва ли не лучший сезон в карьере, однако Флорентино Перес запланировал на лето звездную революцию. Президент Реала стремится пригласить Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Вряд ли Бензема согласится на роль дублера для молодежи. Контракт француза рассчитан до лета 2023-го, поэтому тянуть с его продажей также будет нелогично. Конкурентом Ливерпуля в борьбе за форварда может стать ПСЖ.

Добавим, что в текущей кампании Бензема провел 19 матчей, в которых отметился 17 голами и 8 ассистами.

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