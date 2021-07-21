Совместные приключения Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино в английском Ливерпуле могут завершиться уже в летнее трансферное окно.

Мерсисайдцы изучают вариант расставания с бразильцем, утверждает The Athletic.

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Фирмино может не получить новый контракт с "красными". Ныне боссы Ливерпуля анализируют ситуацию с контрактами партнеров "девятки" в линии нападения – Салаха и Мане. В условиях кризиса руководство мерсисайдцев может признать нецелесообразным продление контрактов со всей атакующей тройкой. Жертвой такой ситуации станет Фирмино, а тренерский штаб Ливерпуля сделает ставку на омоложение состава.

Напомним, что бразильский нападающий защищает цвета "красных" с лета 2015-го. В прошлом сезоне Роберто Фирмино провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач.

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