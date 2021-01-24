"Я думаю, что у всех команд бывают неудачные отрезки. Не думаю, что Ливерпуль играет плохо. Считаю, что у них просто не получается победить.

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Когда команды не выиграют, все говорят об этом. Когда игроки не забивают, все говорят об этом. Я чувствую это на себе и знаю, что требования к футболисту стартового состава команды АПЛ очень высоки.

Сейчас все ждут голов от Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане. Они не забивают в последних матчах, и многие говорят: "О, они играют плохо". Но это не так. Они творят, они играют, но другие команды сейчас играют лучше. Сейчас каждая команда едет на "Энфилд" играть, возможно потому, что там нет давления болельщиков. Сейчас комфортнее играть в гостях с Ливерпулем. Но Манчестер Юнайтед не нужно смотреть на этот момент, потому что большие команды и крупные игроки могут в любой момент проснуться", – цитирует Фернандеша официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, уже сегодня, 24 января, состоится встреча Манчестер Юнайтед и Ливерпуля в матче 4-го раунда Кубка Англии. Начало встречи в 19:00.

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