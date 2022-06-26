Мохамед Салах, один из лидеров Ливерпуля, рассматривает варианты ухода из клуба этого летнего трансферного окна.

В течение года египтянин и мерсисайдцы не продвинулись в вопросе подписания нового контракта, ведь Салах требует заработную плату в размере 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Из-за неопределенности и того факта, что следующим летом 30-летний форвард станет свободным агентом, "красные" рассматривают вариант его продажи при одном условии. Клуб хочет заработать минимум 60 млн фунтов. Сам Салах якобы тоже не прочь сменить прописку, утверждает The Sun.

Среди клубов, которые мониторят Мохамеда, выделяется Реал. Мадридцы внимательно следят за ситуацией, ведь готовы попытаться подписать звезду Туманного Альбиона.

Заметим, что Салах был признан лучшим игроком прошлого сезона в Англии. Вместе с командой выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии, но уступил в финале Лиги чемпионов Реалу и остановился в шаге от чемпионства АПЛ.

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