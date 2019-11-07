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Ливерпуль может побить трансферный рекорд ради трансфера Мбаппе

19:43 196 Читати українською
Ливерпуль может побить трансферный рекорд ради трансфера Мбаппе
Килиан Мбаппе и Юрген Клопп / Getty images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе следующий сезон может начать в другой команде. На француза претендуют несколько топ-клубов.

Руководство Ливерпуля заинтересовано в приобретении 20-летнего нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.

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По информации издания, у Ливерпуля нет финансовых проблем с высокой стоимостью игрока, поскольку клуб не потратил много денег в минувшее летнее трансферное окно. Ожидается, что на трансфер придется потратить около 250 млн евро.

Ожидается, что Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона-2019/20, но с высокой долей вероятности парижане не захотят отпускать форварда в другой клуб даже за большую компенсацию.

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Добавим, что на Мбаппе претендуют также мадридский Реал и туринский Ювентус, но мерсисайдцы рассчитывают опередить конкурентов в борьбе за 20-летнего француза.

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