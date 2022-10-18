"Красные" могут начать переговоры по Фрэнки де Йонгу уже в январе, информирует Sport.es.

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Ливерпуль рискует следующим летом бесплатно потерять 4 игроков полузащиты. Контракты Кейта, Милнера, Окслейда-Чемберлена заканчиваются, а травматичный Артур совсем не вдохновляет выкупать его из Ювентуса. Ливерпуль надеется потерпеть до лета, но может действовать зимой, если посредственные результаты продолжатся. Примерная цена 25-летнего де Йонга – 80 млн евро.

Напомним, МЮ несколько месяцев охотился за хавбеком Барселоны, однако тот твердо хотел остаться на Камп Ноу. Старт сезона получается для нидерландца неоднозначным – он часто остается в запасе и оформил всего один гол за 613 минут на поле.

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