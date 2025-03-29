Fenway Sports Group, которые являются владельцами английского Ливерпуля, планируют приобрести футбольный клуб из испанской Сегунды. Речь идет о Малаге, сообщает Marca.

Владелец ПСЖ хочет купить испанский клуб – он пережил катастрофу после четвертьфинала ЛЧ

Владельцы мерсисайдского клуба хотели приобрести еще один европейский клуб в 2024 году, но сделка с французским Бордо сорвалась в последний момент из-за банкротства жирондинцев. Поэтому американцы перенаправили свой интерес на испанский клуб. Другим претендентом на Малагу является владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, поэтому Ливерпуль таким образом может отомстить парижскому клубу за вылет в 1/8 ЛЧ в серии пенальти.

Добавим, что сейчас Малага идет на 15 месте в турнирной таблице Сегунды и в текущем сезоне борется не за возвращение в Ла Лигу, а за выживание. Но новые инвесторы могут помочь клубу вернуться в высший дивизион Испании уже в следующем сезоне.

ПСЖ прорвался в четвертьфинал Лиги чемпионов, выиграв серию пенальти у Ливерпуля – Доннарумма взял два удара