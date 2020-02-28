Ливерпуль может не стать чемпионом Англии из-за фантастического стечения обстоятельств, – The Telegraph

Чемпионство Ливерпуля в сезоне 2019/20 оказалось под вопросом – помешать этому могут стать неспортивные причины.

Ливерпуль может остаться без чемпионства АПЛ 2019/20 из-за эпидемии коронавируса, утверждает The Telegraph.

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По информации издания, правительство Великобритании обеспокоено проблемой распространения коронавируса, и может принять решение о приостановлении всех спортивных мероприятий в стране. В таком случае, результаты текущего розыгрыша АПЛ будут аннулированы. Таким образом, три последних команды не понизятся в классе, а клуб, который займет первое место, не получит чемпионских медалей.

Отметим, что Ливерпуль с большим отрывом лидирует в чемпионате АПЛ, опережая Манчестер Сити на 22 очка и ни разу не уступив. Напомним, мерсисайдцы раз становились чемпионом Англии в далеком 1990 году.

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