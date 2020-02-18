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Ливерпуль мониторит дуэт из Арсенала, – СМИ

18:05 185 Читати українською
Ливерпуль мониторит дуэт из Арсенала, – СМИ
Сака и Мартинелли / Reuters

Английский Ливерпуль проявляет интерес к двум молодым исполнителям лондонского Арсенала – универсалу Букайо Саке и нападающему Габриэлу Мартинелли.

Тренерский штаб "красных" активно следит за выступлениями лондонского дуэта, сообщает Football Insider.

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Оба исполнителя в ходе кампании 2019/20 неожиданно стали игроками основной обоймы "канониров". Так, в активе Саки 24 матча во всех турнирах, в которых 18-летний фланговый футболист забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. В свою очередь Мартинелли уже успел сыграть 23 поединка, в которых забил 10 голов и оформил 4 ассиста.

К слову, бразильский форвард еще год назад выступал на родине. Он защищал цвета представителя Серии D Итуано.

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