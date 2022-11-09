Ливерпуль имеет шансы уже в скором времени получить новых владельцев после объявления о возможности продажи клуба.

Недавно владельцы Ливерпуля объявили о готовности продать клуб. Fenway Sports Group приобрела "красных" в 2010 году, а сейчас привлекла посредников для поиска покупателей.

Владельцы Ливерпуля объявили о продаже клуба

Первый кандидат уже есть. Dubai International Capital рассматривает возможность приобретения Ливерпуля за 5 миллиардов долларов США (4,3 миллиарда фунтов). Эта сумма должна устроить американцев, готовых начать торги с суммы в 4 миллиарда. Компания из ОАЭ хотела стать владельцем клуба еще в 2007 году, но тогдашнее предложение в 360 миллионов долларов оказалось недостаточным, сообщает Mirror.

А вот самый богатый человек Англии Джим Рэтклифф не планирует покупать клуб. Приоритетом для владельца Ниццы является развитие именно французского клуба.

"Мы сосредотачиваем свои усилия на том, чтобы Ницца вышла на новый уровень во Франции. Наша цель – конкурировать с ПСЖ. Это будет гораздо лучшей ценностью для наших инвестиций, чем приобретение одного из элитных клубов Премьер-лиги", – цитирует Рэтклиффа Telegraph.

В текущем сезоне АПЛ команда Юргена Клоппа занимает 8 место, набрав 19 очков. Отставание от лидера чемпионата составляет 15 баллов, а от зоны ЛЧ – 7. Ливерпуль продолжает борьбу в Лиге чемпионов – в 1/8 финала соперником мерсисайдцев станет мадридский Реал.

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