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Ливерпуль могут дисквалифицировать из Кубка английской лиги

11:26 134 Читати українською
Ливерпуль могут дисквалифицировать из Кубка английской лиги
Юрген Клопп / Официальный сайт Ливерпуля

Ливерпуль может столкнуться с неожиданными проблемами после матча 1/16 финала Кубка английской лиги против Милтон-Кинс Донс.

 

Победителям Лиги чемпионов грозит дисквалификация во внутреннем турнире, информирует Athletic.

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Мерсисайдцев заподозрили в том, что они выпустили игрока, который не имел права участия в игре против МК Донс. Правда, источник не называет фамилии проблемного футболиста.

"Клуб знает о возможной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы установить факты по этому вопросу, и не будем давать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен", – сообщили в пресс-службе Ливерпуля.

Напомним, соперником "красных" в следующей стадии стал лондонский Арсенал, однако команда Юргена Клоппа может так и не сыграть с "канонирами", если проблема с матчем против МК Донс не будет решена.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2019/20 МК Донс - Ливерпуль
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