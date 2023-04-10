"Вау. Действительно напряженный матч. Мы блестяще начали, контролировали и забили первый гол. Игра была под контролем, пока мы не пропустили очень неряшливый гол. Затем матч изменил темп.

Огненная концовка и отскок команды Зинченко в видеообзоре матча Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Арсенал потерял контроль после перерыва, потерял слишком много простых мячей, и игра стала очень открытой и хаотичной, которую любит Ливерпуль. Я не видел, чтобы кто-то в этом сезоне доминировал на этом поле. Они обыграли на Энфилде все топ-команды, играли с Реалом и могли вести в счете 4:0 в первые 20 минут. Они могли забить три-четыре, но упустили пенальти, и Аарон совершил несколько замечательных сэйвов. Мы много полагались на Ремсдейла, взявшего на себя решающую роль.

Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счет справедлив. Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать играть, как в первом тайме еще 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали.

Нужно понять, в чем дело. Мы будем двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча", – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 30 туров Арсенал все еще занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 73 балла. Ливерпуль находится на восьмом месте с 44 пунктами.

Ливерпуль чудом не одолел Арсенал в БЕЗУМНОМ матче АПЛ – Зинченко провалился, Салах не реализовал 2 пенальти подряд