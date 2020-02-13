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Ливерпуль, МЮ и Бавария выстроились в очередь за талантом Арсенала – лондонцы хотят увеличить смешную зарплату игрока

22:05 21 Читати українською
Ливерпуль, МЮ и Бавария выстроились в очередь за талантом Арсенала – лондонцы хотят увеличить смешную зарплату игрока
Букайо Сака / AP

Юный хавбек Арсенала Букайо Сака заинтересовал нескольких конкурентов "канониров" и Баварию.

Лондонцы надеются удержать своего таланта увеличением зарплаты, информирует Daily Mail.

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По действующему контракту Сака получает мизерные 3 тысячи фунтов в неделю. Арсенал уже начал переговоры с 18-летним игроком, чтобы не оставить шансов потенциальным претендентам на вундеркинда. Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Бавария внимательно следят за ситуацией и готовы воспользоваться возможным провалом "канониров".

Сака стал важным игроком Арсенала в сезоне 2019/20 – он выходил на поле в 23 матчах всех турниров, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами.

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