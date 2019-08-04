Пенальти Зинченко и гениальное спасение Уокера в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Матч за Суперкубок Англии подарил немало незабываемых моментов.

Манчестер Сити открыл счет уже на двенадцатой минуте встречи – Зинченко выиграл верховую борьбу у Салаха, Давид Силва акробатическим трюком продолжил, а Стерлинг прошил Алиссона – снаряд коварно проскочил под ногой бразильского вратаря.

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Во втором тайме Ливерпуль переломил неудачный ход встречи и сравнял счет. Зинченко позволил ван Дейку навесить на Матипа, и тот расстрелял ворота с нескольких метров.

В компенсированное время мерсисайдцы могли вырвать победу, однако им помешал невероятный Кайл Уокер, который в акробатическом прыжке выбил мяч с линии ворот. В конце концов, судьба Суперкубка решилась в серии пенальти. Единственный промах от Вейналдума позволил "горожанам" праздновать победу в напряженном противостоянии.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко забил в серии пенальти и помог завоевать Суперкубок Англии-2019