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Пенальти Зинченко и гениальное спасение Уокера в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

20:25 54 Читати українською
Пенальти Зинченко и гениальное спасение Уокера в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити
Радость игроков Манчестер Сити / Твиттер "горожан"

Матч за Суперкубок Англии подарил немало незабываемых моментов.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

Манчестер Сити открыл счет уже на двенадцатой минуте встречи – Зинченко выиграл верховую борьбу у Салаха, Давид Силва акробатическим трюком продолжил, а Стерлинг прошил Алиссона – снаряд коварно проскочил под ногой бразильского вратаря.

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Во втором тайме Ливерпуль переломил неудачный ход встречи и сравнял счет. Зинченко позволил ван Дейку навесить на Матипа, и тот расстрелял ворота с нескольких метров.

В компенсированное время мерсисайдцы могли вырвать победу, однако им помешал невероятный Кайл Уокер, который в акробатическом прыжке выбил мяч с линии ворот. В конце концов, судьба Суперкубка решилась в серии пенальти. Единственный промах от Вейналдума позволил "горожанам" праздновать победу в напряженном противостоянии.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко забил в серии пенальти и помог завоевать Суперкубок Англии-2019

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