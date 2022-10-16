Ливерпуль принимает Манчестер Сити в центральном матче 11-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Манчестер Сити стартует в 18.30 по Киеву. Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports и на платформе официального транслятора. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн встречу.

Футбольный деликатес: анонс битвы Ливерпуля и Манчестер Сити на setantasports.com

Ливерпуль переживает кризис: 12 место в таблице, безвыигрышная серия из трех туров, плохая форма лидеров. Поэтому фаворитом поединка считается Манчестер Сити, который стабильно набирает очки и реализует лучшие качества Холанда (15 голов за 9 матчей).

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Милнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Салах, Фабиньо, Тьягу, Эллиот – Жота, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Хендерсон, Джонс, Цимикас, Нуньес, Карвалью, Байчетич, Филлипс, Александер-Арнольд.

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке, Канселу – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Фоден.

Запасные: Ортега, Грилиш, Альварес, Гомес, Ляпорт, Марез, Палмер, Льюис, Уилсон-Эсбранд.