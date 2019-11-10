Ливерпуль – Манчестер Сити: стартовые составы на матч АПЛ

Ливерпуль принимает Манчестер Сити в центральном матче 12-го тура АПЛ. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Ливерпуль – Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединка. Прямую видеотрансляцию можно смотреть непосредственно в этой новости.
Ливерпуль – Манчестер Сити: анонс матча АПЛ
Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 6 очков и остается непобедимым лидером АПЛ. В прошлом сезоне поражение в очной встрече стала решающей для мерсисайдцев – "горожане" выиграли и взяли титул.
Стартовые составы
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Гомес, Лалана, Ориги, Окслейд-Чемберлен
Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо – Родриго, де Брюйне, Гюндоган – Бернарду, Агуэро, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Отаменди, Жезус, Силва, Марез, Канселу, Фоден
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