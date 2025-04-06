Полузащитник Аталанты Эдерсон может уже летом променять Серию А на Туманный Альбион.

Аталанта готова попрощаться с Эдерсоном будущим летом, при условии если за бразильца заплатят 60 млн евро, которые требуют бергамаски, информирует TuttoAtalanta.

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Отмечается, что за полузащитником уже выстроилась очередь из топ-клубов: Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Атлетико и Ювентус. Пока неизвестно, кто из них имеет преимущество в переговорах по игроку, а Аталанта уже нашла бюджетный вариант замены игрока – воспитанник Челси Тино Анджорин, который прошлым летом перебрался в Эмполи.

Отметим, что Эдерсон выступает за Аталанту с 2022 года, успел провести за бергамасков 131 матч, в которых отметился 12 голами и 4 ассистами.

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