Ливерпуль – Манчестер Сити: анонс матча АПЛ

Ливерпуль принимает Манчестер Сити в центральном матче 12-го тура АПЛ. Анонс и прогноз поединка читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль – Манчестер Сити

10 листопада, 18:30. Ливерпуль, Анфилд

Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine, текстовый онлайн на "Футбол 24".

Юрген Клопп против Пепа Гвардиолы – главная тренерская дуэль современного футбола. Их поединки – это битвы тактик, где каждый специалист умело реагирует на планы друг друга. Последние матчи между Ливерпулем и Манчестер Сити в рамках АПЛ не были зрелищными: тренеры минимизировали риски, играли осторожно, больше ориентировались на козыри соперника, чем на свои сильные стороны.

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Судьба чемпионства АПЛ сейчас очень зависит от очных матчей двух совершенных претендентов на титул. В прошлом сезоне Ливерпуль имел 7 очков гандикапа перед январским выездом на Этихад. Тогда победил Манчестер Сити. То поражение осталось единственным для мерсисайдцев в чемпионате, но гонку они все равно проиграли – на финише Пеп набрал на один пункт больше.

Сегодня турнирная ситуация аналогичная: Ливерпуль "везет" Сити 6 очков и остается непобедимым. Существует риск, что команда Клоппа вновь потеряет уверенность в своих силах после неудачи с "горожанами". Однако нынешний Ливерпуль выглядит сильнее. И ментально – победы вырываются даже в самых сложных матчах, без паники и в фирменном стиле. И в игровом плане – футбол герра Юргена работает почти безотказно. Тогда как к Манчестер Сити осенью есть определенные вопросы.

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Кадровая ситуация и возможные варианты

Травмированные: Матип, Шакири – Сане, Зинченко, Ляпорт, Эдерсон, Родри (под вопросом), Давид Силва (под вопросом)

От тренеров можно ожидать нестандартных решений в стартовых составах. Выбор Клоппа в целом прогнозируемый, но никто не удивится, если одного из центрхавов для большей надежности сыграет Милнер. Интересно, как расположится атакующее трио "скаузеров". Точнее – кто сыграет на правом фланге, Мане или Салах. Во-первых, Мо хуже отрабатывает на оборону. Во-вторых, в последнее время смещение Садьо в ту зону приводит к моментам и голам.

У Гвардиолы значительно больше кадровых проблем, но в то же время больше опций, чтобы удивить Анфилд. Из-за переполненного лазарета Манчестер Сити имеет дыры сразу на нескольких позициях. Пеп не рассчитывает на 5 футболистов стартового состава: основной вратарь, основной центрбек, основной левый фулбек, основной опорник, основной центрхав. Катастрофическими выглядят потери Ляпорта, Родри и Давида Силвы.

В отношении капитана все просто – Силва остается определяющим персонажем в комбинационной игре "горожан" и имеет прекрасное взаимопонимание с де Брюйне. Ни Бернарду, ни Гюндоган, ни Фоден равноценно заменить его не способны. С травмой Ляпорта Сити потерял лидера защиты с первым пасом. Эмерика подстраховывал Фернандиньо, но после травмы Родри экс-игрок Шахтера нужен на позиции "шестерки" – ставка на Гюндогана-опорника против Ливерпуля рискованная.

Интересный вариант для Манчестер Сити – сыграть с тремя центрбеками (Стоунз и Отаменди готовы). Самые тяжелые матчи Ливерпуль в этом сезоне провел именно против соперников в 3-5-2. Александр-Арнольд и Робертсон – ключевые персонажи в игре "красных". Если вражеские вингбеки высоко их встречают с подстраховкой, а два вражеских форварда атакуют пространство между ними и центрбеками Ливерпуля, тогда ТАА и Робертсон теряют в эффективности. Это сильно сказывается на атакующем потенциале Ливерпуля. Яркими примерами могут служить матчи против МЮ и Шеффилда.

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Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино.

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Отаменди, Менди – де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган – Бернарду, Агуэро, Стерлинг.

Слова

Юрген Клопп, наставник Ливерпуля:

"Мы должны сыграть нашу лучшую игру. Все на стадионе должны быть в отличной форме. Прийти заранее, зайти внутрь, ничего не делать, ждать разминку. Это то, чего я хочу больше всего. Нужно отложить все свои эмоции и просто сыграть в футбол".

Пеп Гвардиола, наставник Манчестер Сити:

"Сейчас Ливерпуль – сильнейшая команда мира. Мы постараемся реализовать свой план. Завершится ли чемпионская гонка, если Манчестер Сити проиграет? Не знаю, впереди еще много матчей. Мы будем сражаться до последнего в этой игре и во всех последующих".

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ливерпуль в прекрасной форме, Клопп наладил отношения с Фортуной, команда имеет 12-матчевую победную серию в АПЛ на своем поле. У Манчестер Сити же есть большие кадровые потери и отдельные микроэпизоды игрового кризиса, который проявляется в избыточном количестве безадресных и непонятных навесов.

Мерсисайдцы выглядят фаворитом матча и должны доказать этот статус на поле. Все зависит от того, насколько эффективным будет план Клоппа, и как Гвардиола попытается остановить непобедимую красную машину.