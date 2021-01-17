Ливерпуль принимает Манчестер Юнайтед в центральном матче 19 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед начался в 18:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединка.

МЮ лидирует в АПЛ, а Ливерпуль отстает на три пункта. Мерсисайдцы уже месяц не побеждают в чемпионате, но беспроигрышная серия на Анфилде поражает гораздо больше – 67 матчей.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед вперше за 12 років разом претендують на чемпіонство – а хто фаворит?

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон – Шакири, Алькантара, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Келлехер, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Ориджи, Р.Уильямс, Филлипс, Н.Уильямс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Фред, Погба, Фернандеш – Рашфорд, Марсьяль.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байли, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Беек, Кавани, Гринвуд.

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