Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

Мерсисайдцы принимают гостей из Манчестера в рамках 23 тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед начался в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи. Видеотрансляцию от Setanta Sports можно смотреть в этой новости.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: Сульшер час переигрывал лидера АПЛ, ключевые изменения Клоппа, Рашфорд и Джеймс – отлично

Ливерпуль фантастически идет по дистанции чемпионата, потеряв лишь 2 очка за 21 матч. Единственным соперником, который не проиграл "скаузерам", остается Манчестер Юнайтед. Сегодня Юрген Клопп постарается наконец одолеть Уле Гуннара Сульшера.

У обеих команд есть кадровые потери, но больше проблем у манкунианцев. Гости на Анфилде вынуждены обойтись не только без Погба и Мактоминея, но и без Маркуса Рашфорда.

Стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Минамино, Лаллана, Фабиньо, Ориджи, Матип, Джонс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Матич, Фред – Джеймс, Перейра, Шоу – Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Далот, Байлли, Гринвуд, Лингард, Мата, Джонс.

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