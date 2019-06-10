Ливерпуль лидирует в борьбе за победителя Лиги наций Бруну Фернандеша

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш скорее всего перейдет в Ливерпуль.

Ливерпуль ближе всех к подписанию полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, сообщает Correia da Manha.

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Ранее была информация, что Манчестер Юнайтед объявит о переходе футболиста сборной Португалии сразу после финала Лиги наций, в котором его команда одолела Нидерланды (1:0). Другими претендентами являются Манчестер Сити и Тоттенхэм.

В сезоне 2018/19 Бруну Фернандеш выиграл со Спортингом Кубок португальской лиги и Кубок Португалии.