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Ливерпуль лидирует в борьбе за победителя Лиги наций Бруну Фернандеша

19:44 99 Читати українською
Ливерпуль лидирует в борьбе за победителя Лиги наций Бруну Фернандеша
Бруну Фернандеш / ФК Спортинг

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш скорее всего перейдет в Ливерпуль.

Ливерпуль ближе всех к подписанию полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, сообщает Correia da Manha.

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Ранее была информация, что Манчестер Юнайтед объявит о переходе футболиста сборной Португалии сразу после финала Лиги наций, в котором его команда одолела Нидерланды (1:0). Другими претендентами являются Манчестер Сити и Тоттенхэм.

В сезоне 2018/19 Бруну Фернандеш выиграл со Спортингом Кубок португальской лиги и Кубок Португалии.

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