Для перестройки команды Ливерпулю нужны деньги. Заработать их планируют на трансферах своих игроков.

Зимой мерсисайдцы были вынуждены брать игроков только в аренды. Однако уже после завершения сезона трансферная кампания обещает быть гораздо активнее, сообщает The Athletic.

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По информации издания, Ливерпуль попытается продать ряд исполнителей первой команды, а также тех, кто сейчас находится в аренде в других клубах. Если трудно назвать важными исполнителями Груича, Уилсона, Оджо и Ариана, то Ориджи и Шакири регулярно получают шансы у Юргена Клоппа.

Отмечается, что ближайшие месяцы также станут важными для Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена. Они никак не могут снова выйти на свой высокий уровень, поэтому клуб может рассмотреть трансферные предложения от других команд.

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