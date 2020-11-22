Ливерпуль в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги принимает Лестер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 9-го тура АПЛ Ливерпуль – Лестер Сити начался в 21:15 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Салах повторно сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч с Лестером – у игрока Арсенала такая же проблема

Лестер в случае победы на Энфилде выйдет на чистую первую позицию в турнирной таблице АПЛ, а Ливерпуль в случае собственного успеха разделит лидерство с Тоттенхэмом. Сейчас же мерсисайдцы отстают от "шпор" на три зачётных балла, а Лестер – на два.

Стартовые составы

Ливерпуль:

Лестер Сити:

Единственный гол, который рассмешил игроков Барселоны, порванная задница в полуфинале ЧМ – главные факты из карьеры Хавьера Маскерано