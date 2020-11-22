Ливерпуль – Лестер Сити: онлайн-трансляция битвы за лидерство в АПЛ
Ливерпуль в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги принимает Лестер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 9-го тура АПЛ Ливерпуль – Лестер Сити начался в 21:15 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Лестер в случае победы на Энфилде выйдет на чистую первую позицию в турнирной таблице АПЛ, а Ливерпуль в случае собственного успеха разделит лидерство с Тоттенхэмом. Сейчас же мерсисайдцы отстают от "шпор" на три зачётных балла, а Лестер – на два.
Стартовые составы
Ливерпуль:
Лестер Сити:
City's #LivLei XI, brought to you by @eToro— Leicester City (@LCFC) November 22, 2020
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