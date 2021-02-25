Мерсисайдцы не остались в стороне трагедии, случившейся в семье их голкипера Алиссона.

Сегодня утром, 25 февраля, стало известно о смерти Хосе Агостиньо Бекера – отца вратаря Ливерпуля. Его нашли мертвым в бразильском озере у загородного поместья.

Отец Алиссона найден мертвым – мужчина утонул в озере

Футбольное сообщество выразило соболезнования киперу из-за потери близкого человека, мерсисайдцы тоже поддержали своего игрока. "Ты никогда не останешься один", – обратилась пресс-служба "красных" к Алиссону.

Заметим, что в текущем сезоне кипер Ливерпуля провел 27 матчей, в которых пропустил 30 мячей. 8 поединков Алиссон отстоял на ноль.

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