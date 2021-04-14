Ливерпуль не оценил "заряд мотивации" от собственных фанатов перед матчем 1/4 финала ЛЧ против Реала.

"Мы безусловно осуждаем действия, которые привели к повреждению автобуса Реала перед прибытием на Энфилд. Это абсолютно неприемлемое и постыдное поведение отдельных людей.

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Мы искренне просим прощения наших гостей за нанесенный ущерб. Мы будем работать с полицией Мерсисайда, чтобы детально изучить инцидент и найти виновных", – говорится в заявлении Ливерпуля.

Болельщики мерсисайдцев не первый раз устраивают провокацию. В апреле 2018 было совершено нападение на автобус Манчестер Сити перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

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