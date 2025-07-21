Вингер Ливерпуля Федерико Кьеза не полетел с основной командой в турне по Азии.

Ливерпуль объявил заявку команды на предсезонный тур. Места в списке игроков неожиданно не нашлось Федерико Кьези.

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Сначала приближенные к клубу журналисты выдвинули версию, что игрок получил травму в товарищеской игре против Сток Сити (5:0), я которой итальянец также отметился голом. Но впоследствии инсайдер Фабрицио Романо заявил, что причина отсутствия Кьезы в заявке на предсезонный тур – вероятный трансфер.

Ранее итальянца активно связывали с командами Серии А, в частности Интером, Наполи и Миланом. Но о конкретных переговорах по переходу Кьезы пока не сообщалось.

Добавим, что другой вингер Ливерпуля, Луис Диас, присутствует в заявке команды Арне Слота на турне, хотя сейчас идут активные переговоры о его трансфере в Баварию.

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