Ливерпуль избавится от чемпиона Европы – Слот не взял звездного игрока в предсезонный тур
Вингер Ливерпуля Федерико Кьеза не полетел с основной командой в турне по Азии.
Ливерпуль объявил заявку команды на предсезонный тур. Места в списке игроков неожиданно не нашлось Федерико Кьези.
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Сначала приближенные к клубу журналисты выдвинули версию, что игрок получил травму в товарищеской игре против Сток Сити (5:0), я которой итальянец также отметился голом. Но впоследствии инсайдер Фабрицио Романо заявил, что причина отсутствия Кьезы в заявке на предсезонный тур – вероятный трансфер.
Ранее итальянца активно связывали с командами Серии А, в частности Интером, Наполи и Миланом. Но о конкретных переговорах по переходу Кьезы пока не сообщалось.
Добавим, что другой вингер Ливерпуля, Луис Диас, присутствует в заявке команды Арне Слота на турне, хотя сейчас идут активные переговоры о его трансфере в Баварию.
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