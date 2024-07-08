Голкипер Адриан получил статус свободного агента после завершения контракта, информирует пресс-служба "красных".

Новый тренер Ливерпуля назвал свой тренерский штаб – ему в помощники сватали Пушича

Испанец приехал на Энфилд 5 лет назад, чтобы выполнять роль дублера Алиссона. Бразилец часто ломался, поэтому в кампании 2019/20 Адриан имел достаточно игровой практики. Правда, больше всего запомнился роковыми ошибками в 1/8 финала ЛЧ против Атлетико. Позже были "легендарные" 2:7 от Астон Виллы в АПЛ. Постепенно Адриан отошел на роль третьего кипера и вообще не выходил на поле.

Последний матч провел 2 года назад – победный Суперкубок Англии против Ман Сити. В общем в свитере Ливерпуля Адриан провел 26 поединков, пропустил 36 голов и выиграл 7 трофеев. Следующим клубом 37-летнего ветерана должен стать родной Бетис.

Англия – это сборная 10 роботов и одного человека, который хвалит Миколенко, корчит Гаскойна, а соперникам подсовывает свинью