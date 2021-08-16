Ливерпуль избавился от Дэвиса – зимний новичок не сыграл ни одного матча
Защитник Ливерпуля Бен Дэвис покинул лагерь мерсисайдцев.
Шеффилд Юнайтед усилил защитное звено игроком Ливерпуля Беном Дэвисом, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
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26-летний игрок присоединился к представителю Чемпионшипа на правах аренды, срок действия соглашения – один год. Напомним, мерсисайдцы зимой приобрели Дэвиса у Престона за 2 млн евро. Бен так и не смог сыграть ни в одном официальном поединке за команду Клоппа (только выход на замену в спарринге против Осасуны).
Шеффилд Юнайтед по итогам прошлого сезона АПЛ финишировал последним и вылетел в Чемпионшип.
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