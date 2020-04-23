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Ливерпуль из-за коронавируса пересмотрел кадровые планы

12:00 41 Читати українською
Ливерпуль из-за коронавируса пересмотрел кадровые планы
Лаллана и Клопп / Propaganda

Английский Ливерпуль может продлить сотрудничество с игроками, которых ранее планировал отпустить в ближайшее трансферное окно.

Многие игроки получат новые контракты, сообщает Liverpool Echo.

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Прежде всего это касается хавбека Лалланы. 31-летний англичанин планировал покинуть Энфилд летом в статусе свободного агента, а "красные" не оказывали бы ему препятствий. Теперь, однако, мерсисайдцы могут активировать опцию продления соглашения еще на год. Также могут остаться в Ливерпуле резервисты Ловрен и Кейта.

К слову, Адам Лаллана перебрался в стан "красных" в 2014 году. Саутгемптон тогда получил за него 31 млн евро.

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Англия коронавирус Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Ливерпуля Адам Лаллана Адам Лаллана
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