Ливерпуль интересуется партнером Ярмоленко – Фелипе Андерсоном

"Красные" хотят добавить несколько новых вариантов в атакующую линию.

Ливерпуль летом может приобрести бразильца Фелипе Андерсона, сообщает Daily Mail.

Лукаку согласовал контракт с Интером – зарплата форварда существенно уменьшится

Юргена Клоппа поразили выступления технического хавбека в английской Премьер-лиге. Немец хочет добавить креатива в игру своей команды, и именно Андерсон может удовлетворить требования наставника. Правда, Ливерпулю придется раскошелиться, поскольку Вест Хэм не горит желанием расставаться со своим лидером.

Статистика Андерсона в АПЛ – 9 мячей и 4 голевых паса в 36-ти встречах.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ