toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Ливерпуль интересуется партнером Ярмоленко – Фелипе Андерсоном

00:04 7 Читати українською
Ливерпуль интересуется партнером Ярмоленко – Фелипе Андерсоном
Фелипе Андерсон / Reuters

"Красные" хотят добавить несколько новых вариантов в атакующую линию.

Ливерпуль летом может приобрести бразильца Фелипе Андерсона, сообщает Daily Mail.

Лукаку согласовал контракт с Интером – зарплата форварда существенно уменьшится

Юргена Клоппа поразили выступления технического хавбека в английской Премьер-лиге. Немец хочет добавить креатива в игру своей команды, и именно Андерсон может удовлетворить требования наставника. Правда, Ливерпулю придется раскошелиться, поскольку Вест Хэм не горит желанием расставаться со своим лидером.

Статистика Андерсона в АПЛ – 9 мячей и 4 голевых паса в 36-ти встречах.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

blog_ava
Зозуля встретился с Хуанде Рамосом – они работали вместе в Днепре
28 мая
551
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Трансферы Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон Вест Хэм Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
38
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук